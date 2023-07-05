«Сан-Антонио» может стать третьей стороной в обмене Дэмиана Лилларда в «Майами»
«Сан-Антонио» является серьезным претендентом на то, чтобы стать командой, которая поможет звездному разыгрывающему Дэмиану Лилларду перейти из «Портленда» в «Майами», сообщает репортер Эван Сидери.
«Хит» ищет третью сторону для сделки с участием Лилларда. По словам инсайдера Эдриана Воджнаровски, «Блэйзерс» пока не впечатлены предложениями «Хит».
У «Сперс» есть необходимые контракты и место в платежной ведомости, чтобы принять защитника Тайлера Хирро («Майами») и центрового Юсуфа Нуркича («Портленд»).
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
Если 1 в 1 с Портлендом, еще можно поверить.
Но тогда непонятно, что же получит Портленд. Уж если его не впечатляет Хирро, то кто его может впечатлить из наших супербизонов. Пустую платёжку? Зачем?
но зачем тогда это шпорам? ради одного Хирро отдавать пики?