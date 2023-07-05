«Сан-Антонио» может стать третьей стороной в обмене Дэмиана Лилларда в «Майами»

Теги возможные переходы Майами Портленд Сан-Антонио НБА Дэмиан Лиллард Юсуф Нуркич Тайлер Хирро Баскетбол

«Сан-Антонио» является серьезным претендентом на то, чтобы стать командой, которая поможет звездному разыгрывающему Дэмиану Лилларду перейти из «Портленда» в «Майами», сообщает репортер Эван Сидери.

«Хит» ищет третью сторону для сделки с участием Лилларда. По словам инсайдера Эдриана Воджнаровски, «Блэйзерс» пока не впечатлены предложениями «Хит».

У «Сперс» есть необходимые контракты и место в платежной ведомости, чтобы принять защитника Тайлера Хирро («Майами») и центрового Юсуфа Нуркича («Портленд»).

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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20 комментариев

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ivan petrov
О. Похоже и Данкан, и Робинсон снова будут в САС. В одном флаконе.
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Аморалинни
Поняли насколько плох Вембаньяма (0 очков в НБА за две недели) и решили таки взять нормального большого - Йовича
+31
-3
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mqh9pzrxgf
Сейчас у деда крышу снесет и лиларда выменяют) активов у сас достаточно
+9
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За Валенсию с 1999
Витю на Дэйма поменять и всё. Будем смотреть на Вембаньяму со Скутом Хендерсоном в ПТБ
+8
-2
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ГРУПА ЗИСК
Хм, если Портленду не нужен Хирро или Робинсон - то кто же из состава Сперс им может заинтересовать? Грэм или Макдермотт? Кажется, тут не трёхсторонним обменом даже пахнет
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Дэннис Молинарев
Ну все, конечно, сладенько звучит, но Нуркич никак Сперз не нужен. Помимо Вити там еще Коллинз, Бэсси и на подхвате Мамука, Бардоу и Бадиако.
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namankey
Ответ верю_в_волшебство)
контракты-то принять они могут, но за такое обычно платят пиками, а пики итак хочет Портленд, которых у Майями нет. Почему третья сторона - любая - должна принимать плохие контракты или отдавать пики, если единственный актив сделки едет в Хит?
Так за Нуркича им Портленд сам должен доплачивать
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Tim Timson
Ответ ivan petrov
О. Похоже и Данкан, и Робинсон снова будут в САС. В одном флаконе.
флаконы это к Леброну и текиле. Дед благородные напитки предпочитает)
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DENbright
Ответ Tim Timson
зачем Нуркич и Хирро? пусть эти ребята едут в Хит, а Дэйм к Вите).. за тяжелый контракт Дэйма возьмём пики у Нетс ещё, если нужно))
Хирро едет из Майями
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Михаил Клинчаев
О господи пожалуйста не надо, у нас отличная молодая команда, всему свое время, переплаченный хиро и переломанный нуркич нахрен не нужны
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Answer1
Ответ mqh9pzrxgf
Сейчас у деда крышу снесет и лиларда выменяют) активов у сас достаточно
Сперс не нужен результат здесь и сейчас, гораздо важнее планомерно развивать молодежь, Лиллард в этом им не помощник, тот же Хирро подходит больше, он все еще достаточно молод и может прогрессировать. Буду рад за него, если попадет к Попу.
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Айрат Ситдиков
А какой плюс от этого САС будет?) пики от Майами им уйдут, а тогда Портленд что получит?
Если 1 в 1 с Портлендом, еще можно поверить.
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ivan petrov
Ответ Misson
По идее тогда в САС должны пойти драфт-пики как от Майами, так и от Портленда за Нуркича?
У нас есть набор из Макдермота, Грэма и Берча. За такое пика не получим.

Но тогда непонятно, что же получит Портленд. Уж если его не впечатляет Хирро, то кто его может впечатлить из наших супербизонов. Пустую платёжку? Зачем?
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Answer1
Ответ ivan petrov
У нас есть набор из Макдермота, Грэма и Берча. За такое пика не получим. Но тогда непонятно, что же получит Портленд. Уж если его не впечатляет Хирро, то кто его может впечатлить из наших супербизонов. Пустую платёжку? Зачем?
Разгрузят платежку и получат пики, разве не этого они добиваются уходя в перестройку?
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верю_в_волшебство)
контракты-то принять они могут, но за такое обычно платят пиками, а пики итак хочет Портленд, которых у Майями нет. Почему третья сторона - любая - должна принимать плохие контракты или отдавать пики, если единственный актив сделки едет в Хит?
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Misson
По идее тогда в САС должны пойти драфт-пики как от Майами, так и от Портленда за Нуркича?
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namankey
Ответ Айрат Ситдиков
А какой плюс от этого САС будет?) пики от Майами им уйдут, а тогда Портленд что получит? Если 1 в 1 с Портлендом, еще можно поверить.
С чего вдруг пики от Майами уйдут в Сперс, если они получат Хирро?
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udod
Ответ ГРУПА ЗИСК
Хм, если Портленду не нужен Хирро или Робинсон - то кто же из состава Сперс им может заинтересовать? Грэм или Макдермотт? Кажется, тут не трёхсторонним обменом даже пахнет
САС могут дать 40 млн истекающих контрактов, и пики ближайшие (24,25 годов) чего нет у Майами - вот самое ценное для Портленда
но зачем тогда это шпорам? ради одного Хирро отдавать пики?
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