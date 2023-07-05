«Сан-Антонио» может стать третьей стороной в обмене Дэмиана Лилларда в «Майами»

« » является серьезным претендентом на то, чтобы стать командой, которая поможет звездному разыгрывающему перейти из « » в « », сообщает репортер Эван Сидери.

«Хит» ищет третью сторону для сделки с участием Лилларда. По словам инсайдера Эдриана Воджнаровски, «Блэйзерс» пока не впечатлены предложениями «Хит».

У «Сперс» есть необходимые контракты и место в платежной ведомости, чтобы принять защитника («Майами») и центрового Юсуфа Нуркича («Портленд»).

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда