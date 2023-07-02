«Бруклин» не будет включать Микэла Бриджеса в предложение по Дэмиану Лилларду

Теги возможные переходы Бруклин Портленд НБА Дэмиан Лиллард Юсуф Нуркич Спенсер Динуидди Дориан Финни-Смит Ройс О'Нил Микэл Бриджес Ник Клэкстон Дарик Уайтхэд Ноа Клауни Баскетбол

«Бруклин» не станет включать свингмена Микэла Бриджеса (26 лет, 198 см) в предложение по звездному разыгрывающему «Портленда» Дэмиану Лилларду (32 года, 188 см), сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

«Нетс» теоретически могут предложить пакет, включающий до семи драфт-пиков первого раунда, центрового Николаса Клэкстона, стартового разыгрывающего Спенсера Динуидди и его истекающий контракт на 20,36 млн долларов, свингменов Ройса О’Нила и Дориана Финни-Смита, а также выбранных в первом раунде драфта-2023 Ноа Клауни и Дарика Уайтхэда.

Ожидается, что «Блэйзерс» обсудят включение в сделку Юсуфа Нуркича (28 лет, 211 см). Боснийский центровой за следующие три сезона должен получить 54,38 млн долларов.

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31 комментарий

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Канат Майданов
Даже без Бриджеса у Бруклина пакет лучше собирается чем у Майами с Хирро и кофейным аппратом Батлера
+47
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+46
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armageddon123456
Ответ rigobersong
Только какой смысл самому Лилларду менять шило на мыло :) Играть со вчерашним ролевиком Бриджесом за второй раунд ПО? :))
Опять тот же вопрос, опять тот же ответ - не важно куда хочет Лиллард, выбирает Портленд. Нечем Лилларду руки выкручивать клубу, просто нечем
+21
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+20
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Ryan T.
Ну это ожидаемо. На месте менеджмента "Нетс" я бы тоже, пожалуй, не стал отдавать Микела.
Но Клэкстона и Уайтхеда с удовольствием хотел бы видеть в "Блэйзерс".
Плюс ещё куча пиков. )
Нет, пакет "Бруклина" на данный момент безусловно самый интересный. Но я понимаю болельщиков "сетей", которые не хотят отдавать талантливый молодняк ради 33-летнего Дэйма.
+17
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armageddon123456
В сравнении с пакетом Бруклина, пакет Майами - ничто
+12
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+12
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Трей
Ответ armageddon123456
В сравнении с пакетом Бруклина, пакет Майами - ничто
Это не пакет Бруклина, это то, что они "теоретически могут предложить". Естественно, они не будут отдавать все свои активы.
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Evgeniy 72
Ответ Bogdan Minakov
Правильно, отдавайте Клэкстона, чтобы уж точно некому было в краске играть
Да это так, теоретический наброс. Клэкстон в пакете упоминается только потому, что Портленд хочет избавиться от Нуркича, но у Бруклина хватает пиков, чтобы избежать такого. В пакете 100% будет Динуидди, и скорее всего Финни-Смит, их зарплат почти хватает. Дополнят либо Миллсом, либо молодняком, ну и пики, много пиков. Финни-Смит при этом скорее всего также будет обменян на пик первого раунда, нечего ему делать в танкующей команде, а спрос на него высокий.
В любом случае пакет от Бруклина интереснее для Портленда, ибо получат истекающие контракты и кучу пиков, а Майами предлагают им длинные и сомнительные контракты абсолютно ненужных переплаченных игроков, и у них беда с пиками.
+6
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Bogdan Minakov
Правильно, отдавайте Клэкстона, чтобы уж точно некому было в краске играть
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wallenberg
Ответ namankey
Ну а зачем тогда Лилларду уходить из Портленда? Лучше остаться и стать легендой с кристальной репутацией. Только это помешает развитию молодёжи, Портленд ничего не получит и усложнит себе перестройку
Кристальной репутации уже не будет. Лиллард весь прошлый сезон пел о том, как он осуждает создание супер команд, как он готов остаться в Портленде всю карьеру, а по итогу оказался пустословом, такое ему болельщики Портленда не забудут, а поедет он туда, куда будет выгодно Блейзерс. И это будут явно не Хит.
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Stranfio
Ответ Ryan T.
Ну это ожидаемо. На месте менеджмента "Нетс" я бы тоже, пожалуй, не стал отдавать Микела. Но Клэкстона и Уайтхеда с удовольствием хотел бы видеть в "Блэйзерс". Плюс ещё куча пиков. ) Нет, пакет "Бруклина" на данный момент безусловно самый интересный. Но я понимаю болельщиков "сетей", которые не хотят отдавать талантливый молодняк ради 33-летнего Дэйма.
Да, слишком уж много на Дэйма, не хочу сказать что он этого не стоит, просто уж и правда пол царства отдавать))))
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armageddon123456
Ответ namankey
Ты думаешь что рычаг давления это только вето на обмен?
В данном случае у него из рычагов только "хочу в Майами, ну пожалуйста, я ж вам верен был столько лет" и крокодиловы слезы. Все. Голова у Лилларда хорошо соображает, чтобы при отсутствии желаемого включать саботаж или типа того, как Ирвинг делал.
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Nightyork97
Ответ rigobersong
Только какой смысл самому Лилларду менять шило на мыло :) Играть со вчерашним ролевиком Бриджесом за второй раунд ПО? :))
Клуб косвенно подталкивает его к переходу. Сначала посадили силком на скамейку за 15 игр до конца сезона. Потом не поменяли 3 и 23 пик драфта для усиления состава. На рынке глухо, никаких новостей кроме Зайона не слышно было. Лиллард ничего не теряет, контракт уже получил, но Шарп и Хендерсон прямо сейчас важнее для будущего ПТБ. Тут сидеть с 19-20 летним молодняком или реальная попытка попробовать получить гайки в другом месте. Бруклин дальше всех до гаек из претендентов на Лилларда, согласен, но может подпишут еще кого-нибудь. Там ресурсов много для усиления.
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Батя ивана
Брукле за Дейма можно отдавать Бена Симмонса и пару пиков Финикса или Динвидии с Ройсом. Все что выше - бестолковая трата своих активов. Упоминание Нуркича вообще преступление, Дейм и Нуркич это похороны Нетс, которые неожиданно для самих себя неплохо вышли из обменов КД и Кайри. Дейм классный конечно, но за него просят то, что он сейчас и в будущем уже не стоит, Нурк просто похороны
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fhneh
Что получится по составу? Лиллард + Бриджес + ….. все? Бруклину надо продавливать обмен Симмонса с 4-5 пиками первого раунда. Иначе чемпионский состав не получится.
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Андрей Петров
Это вкуснее, и на нужные позиции для портленда, да скут интересно сможет сталь лидером новой команды, он не из золотой молодёжи, таже стаким составом если самойнс шарп скут будут прогресировать у команды есть щансы включится в борьбу за плей-ин, Потрленд не понятно почему на рынке свободный агентов так пасивно себя ведёт, гранту дали жирный контракт, контракт ленарда нужно скидывать и быстро пока всех не разобрали
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Stephan Carrypenko
Вообще не понимаю зачем Дейм в обмен на супер компенсацию
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Zero Zero
Сомневаюсь, что Нетс отдадут Клэкстона, а вот 4-5 пиков первого раунда с другими ролевиками отдать могут.
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Палладио
мне непонятно зачем Бруклину Лилард, учитывая как расцвел Бриджес в атаке, когда ушел Дюрант и Харден
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Фёдор Молчанов
Я очень надеюсь, что за этого престарелого псевдофранчайза никто не станет отдавать полцарства.
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armageddon123456
Ответ Трей
Это не пакет Бруклина, это то, что они "теоретически могут предложить". Естественно, они не будут отдавать все свои активы.
Ок, читай "потенциальный пакет". Сути дела не меняет. Любой из этих наборов перебивает набор Майами за счёт пиков
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