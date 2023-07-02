«Бруклин» не будет включать Микэла Бриджеса в предложение по Дэмиану Лилларду

« » не станет включать свингмена (26 лет, 198 см) в предложение по звездному разыгрывающему « » (32 года, 188 см), сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

«Нетс» теоретически могут предложить пакет, включающий до семи драфт-пиков первого раунда, центрового Николаса Клэкстона, стартового разыгрывающего и его истекающий контракт на 20,36 млн долларов, свингменов Ройса О’Нила и Дориана Финни-Смита, а также выбранных в первом раунде драфта-2023 Ноа Клауни и Дарика Уайтхэда.

Ожидается, что «Блэйзерс» обсудят включение в сделку Юсуфа Нуркича (28 лет, 211 см). Боснийский центровой за следующие три сезона должен получить 54,38 млн долларов.

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