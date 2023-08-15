«Нижний Новгород» объявил о переходе Александара Зечевича

«Нижний Новгород» подписал контракт с «большим» Александаром Зечевичем (26 лет, 208 см).

Контракт с сербским баскетболистом рассчитан до конца сезона-23/24.

Зечевич ранее играл за университет Флорида Атлантик. В 2020 году вернулся в Европу, где по сезону провел в словацкой «Гандлове», украинских «Харьковских Соколах» и польской «Зелена-Гуре».

В чемпионате Польши Зечевич в среднем набирал 10,3 очка, 4,8 подбора и 1,4 передачи за матч.

В «НН» Зечевич будет выступать под номером 15.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное