Тимофей Рудовский стал игроком «Нижнего Новгорода»

«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с молодым форвардом Тимофеем Рудовским (18 лет, 202 см).

Прошлый сезон Рудовский провел в составе американской школы Dream City Christian, в составе которой получил номинацию на McDonald’s All-American Game — Матч Всех Звезд школьной лиги. До этого россиянин отыграл сезон за школу Сьерра-Каньон вместе с сыном суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни Джеймсом.

Летом 2023 года Рудовский получил приглашение на сборы национальной сборной России U20, по итогам которых принял участие в Летней Лиге UBA. В пяти матчах его показатели составили 8,0 очка, 3,4 подбора, 2,0 передачи и 1,8 перехвата.

Русский парень получает советы от Леброна и играет в одной команде с Бронни. Знакомимся с Тимофеем Рудовским