«Нижний Новгород» досрочно разорвал контракт с Алексеем Бабушкиным

Теги переходы БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Алексей Бабушкин Баскетбол

«Нижний Новгород» объявил, что форвард Алексей Бабушкин (29 лет, 197 см) не сыграет за команду в сезоне-2023/24. Стороны досрочно прекратили действие контракта по обоюдному соглашению.

В июне Бабушин перешел из «Енисея» в «Нижний Новгород», подписав контракт на один год.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Бабушкин набирал в среднем 2,8 очка и 1,4 подбора.

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