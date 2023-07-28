«Нижний Новгород» досрочно разорвал контракт с Алексеем Бабушкиным
«Нижний Новгород» объявил, что форвард Алексей Бабушкин (29 лет, 197 см) не сыграет за команду в сезоне-2023/24. Стороны досрочно прекратили действие контракта по обоюдному соглашению.
В июне Бабушин перешел из «Енисея» в «Нижний Новгород», подписав контракт на один год.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Бабушкин набирал в среднем 2,8 очка и 1,4 подбора.
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