«Нижний Новгород» объявил о переходе Алексы Новаковича

«Нижний Новгород» объявил о переходе сербского форварда Алексы Новаковича (26 лет, 200 см).

Контракт заключен на сезон-23/24.

Последние три сезона Новакович провел в составе сербского клуба «Борац Чачак». В минувшем сезоне лиги форвард набирал 9,6 очка и 4,7 подбора в среднем за матч.

Летом прошлого года Новакович вошел в расширенный состав сборной Сербии на отборочные матчи к чемпионату мира.

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