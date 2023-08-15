«Нижний Новгород» подпишет Александара Зечевича («Перехват»)

Теги возможные переходы БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Зелена-Гура Александар Зечевич Баскетбол

«Нижний Новгород» подпишет контракт с «большим» Александаром Зечевичем (26 лет, 208 см).

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», стороны уладили детали соглашения, после чего сербский бигмен прошел медицинское обследование.

Зечевич ранее играл за университет Флорида Атлантик. В 2020 году перебрался в Европу, где по сезону провел в словацкой «Гандлове», украинских «Харьковских Соколах» и польской «Зелена-Гуре».

В чемпионате Польши Зечевич в среднем набирал 10,3 очка, 4,8 подбора и 1,4 передачи за матч.

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