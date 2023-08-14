ОИ-2024. Предварительная квалификация. Польша обыграла Боснию, Хорватия разгромила Швецию

Сегодня в польском Гливице и эстонском Таллине в матчах предварительного раунда квалификации к Олимпиаде-2024 Португалия обыграла Венгрию, Босния и Герцеговина уступила Польше.

В турецком Стамбуле Бельгия уступила Нидерландам, Хорватия разгромила Швецию.

Олимпиада. Квалификация

Предварительный раунд

Мужчины

Групповой этап



Группа A

Положение команд: Израиль – 2-0, Чехия – 1-1, Эстония – 1-1, Северная Македония – 0-2.

Группа B

Венгрия – Португалия – 74:86 (21:22, 21:26, 23:19, 9:19)



14 августа. 18:30

Босния и Герцеговина – Польша – 76:85 (19: 27, 18:23, 18:20, 21:15)



14 августа. 21:30

Положение команд: Польша – 2-0, Босния и Герцеговина – 1-1, Сербия – 1-1, Турция – 0-2.

Группа C

Положение команд: Турция – 2-0, Украина – 1-1, Исландия – 1-1, Болгария – 0-2.

Группа D

Бельгия – Нидерланды – 76:78 (16:20, 12:25, 27:12, 21:21)



14 августа. 17:00



Швеция – Хорватия – 67:99 (22:24, 20:27, 7:21, 18:27)



14 августа. 20:00

Положение команд: Хорватия – 2-0, Швеция– 1-1, Нидерланды – 1-1, Бельгия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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