Товарищеские матчи. Италия встретится с Пуэрто-Рико, Испания – с США и другие матчи

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.

Сегодня в рамках товарищеских матчей Италия встретится с Пуэрто-Рико, Испания сыграет с США.

Товарищеские матчи

Иран – Иордания



13 августа. 15:15

Грузия – Черногория

13 августа. 18:00

Италия – Пуэрто-Рико



13 августа. 22:00

Испания – США

13 августа. 22:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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