Товарищеские матчи. Италия встретится с Пуэрто-Рико, Испания – с США и другие матчи
Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.
Сегодня в рамках товарищеских матчей Италия встретится с Пуэрто-Рико, Испания сыграет с США.
Товарищеские матчи
Иран – Иордания
13 августа. 15:15
Грузия – Черногория
13 августа. 18:00
Италия – Пуэрто-Рико
13 августа. 22:00
Испания – США
13 августа. 22:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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