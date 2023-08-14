Товарищеские матчи. Австралия разгромила Венесуэлу, Литва встретится с Финляндией и другие встречи

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.

Сегодня в рамках товарищеских матчей Австралия разгромила Венесуэлу, Литва встретится с Финляндией.

Товарищеские матчи

Бразилия – Южный Судан – 85:75 (21:20, 21:27, 19:16, 24:12)

БРАЗИЛИЯ: Суареш (15), Мейндль (13 + 7 подборов).

ЮЖНЫЙ СУДАН: Гэбриэл (17 + 9 подборов), Омот (14).

14 августа. 10:30

Австралия – Венесуэла – 97:41 (27:16, 27:7, 21:4, 22:14)

АВСТРАЛИЯ: Рит (26), Гидди (14 + 8 подборов + 9 передач).

ВЕНЕСУЭЛА: Соджо (12), Сифонтес (7).

14 августа. 12:45

Грузия – Иран

14 августа. 19:00

Литва – Финляндия

14 августа. 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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