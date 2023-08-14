Товарищеские матчи. Австралия разгромила Венесуэлу, Литва встретится с Финляндией и другие встречи
Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.
Сегодня в рамках товарищеских матчей Австралия разгромила Венесуэлу, Литва встретится с Финляндией.
Бразилия – Южный Судан – 85:75 (21:20, 21:27, 19:16, 24:12)
БРАЗИЛИЯ: Суареш (15), Мейндль (13 + 7 подборов).
ЮЖНЫЙ СУДАН: Гэбриэл (17 + 9 подборов), Омот (14).
14 августа. 10:30
Австралия – Венесуэла – 97:41 (27:16, 27:7, 21:4, 22:14)
АВСТРАЛИЯ: Рит (26), Гидди (14 + 8 подборов + 9 передач).
ВЕНЕСУЭЛА: Соджо (12), Сифонтес (7).
14 августа. 12:45
Грузия – Иран
14 августа. 19:00
Литва – Финляндия
14 августа. 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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