ЧЕ-2023. Девушки (U16). Франция против Венгрии, Чехия сыграет с Латвией и другие матчи
Сегодня в турецком Измире пройдут последние матчи группового этапа чемпионата Европы среди девушек до 16 лет.
Франция встретится с Венгрией, Чехия сыграет с Латвией.
Девушки (U16)
Первый раунд
Группа A
Финляндия – Португалия
13 августа. 16:30
Чехия – Латвия
13 августа. 21:30
Положение команд: Финляндия – 2-0, Чехия – 1-1, Латвия – 1-1, Португалия – 0-2.
Группа B
Франция – Венгрия
13 августа. 14:00
Турция – Сербия
13 августа. 19:00
Положение команд: Франция – 2-0, Венгрия – 2-0, Турция – 0-2, Сербия – 0-2.
Группа C
Хорватия – Израиль
13 августа. 14:00
Италия – Польша
13 августа. 21:30
Положение команд: Польша – 2-0, Хорватия – 1-1, Италия – 1-1, Израиль – 0-2.
Группа D
Испания – Бельгия
13 августа. 16:30
Греция – Словения
13 августа. 19:00
Положение команд: Испания – 2-0, Словения – 1-1, Бельгия – 1-1, Греция – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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