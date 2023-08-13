ЧЕ-2023. Девушки (U16). Франция против Венгрии, Чехия сыграет с Латвией и другие матчи

Сегодня в турецком Измире пройдут последние матчи группового этапа чемпионата Европы среди девушек до 16 лет.

Франция встретится с Венгрией, Чехия сыграет с Латвией.

Чемпионат Европы

Девушки (U16)

Первый раунд

Группа A

Финляндия – Португалия



13 августа. 16:30

Чехия – Латвия



13 августа. 21:30

Положение команд: Финляндия – 2-0, Чехия – 1-1, Латвия – 1-1, Португалия – 0-2.

Группа B

Франция – Венгрия



13 августа. 14:00

Турция – Сербия



13 августа. 19:00

Положение команд: Франция – 2-0, Венгрия – 2-0, Турция – 0-2, Сербия – 0-2.

Группа C

Хорватия – Израиль



13 августа. 14:00

Италия – Польша



13 августа. 21:30

Положение команд: Польша – 2-0, Хорватия – 1-1, Италия – 1-1, Израиль – 0-2.

Группа D

Испания – Бельгия



13 августа. 16:30

Греция – Словения



13 августа. 19:00

Положение команд: Испания – 2-0, Словения – 1-1, Бельгия – 1-1, Греция – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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