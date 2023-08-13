ЧЕ-2023. Юноши (U16). Финал. Италия против Испании, Франция сыграет с Литвой за бронзу

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Сегодня в северомакедонском Скопье состоятся решающие матчи плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.

Италия в финале сыграет с Испанией, Франция и Литва определят бронзового медалиста.

Чемпионат Европы

Юноши (U16)

Скопье, Северная Македония

Плей-офф

За 3-е место

Франция – Литва

13 августа. 19:30

Финал

Италия – Испания

13 августа. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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