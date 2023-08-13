ЧЕ-2023. Юноши (U16). Финал. Италия против Испании, Франция сыграет с Литвой за бронзу
Сегодня в северомакедонском Скопье состоятся решающие матчи плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.
Италия в финале сыграет с Испанией, Франция и Литва определят бронзового медалиста.
Юноши (U16)
Скопье, Северная Македония
Плей-офф
За 3-е место
Франция – Литва
13 августа. 19:30
Финал
Италия – Испания
13 августа. 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?
Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом
Комментарии