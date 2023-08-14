Шон Ливингстон: «Крис Пол привнесет разнообразие в атаку «Уорриорз»

Трехкратный чемпион НБА в составе « » рассказал о пользе, которую способен принести команде разыгрывающий .

«Если вспомнить наши команды, которые умели побеждать в гостях – а это важно в плей-офф – то у них получалось останавливать соперника на своей половине в нужный момент. Но важно также иметь разнообразие в атаке. У наших команд это было. Конечно, у нас был Кевин Дюрэнт. Но даже до его прихода у нас были разные опции по набору очков.

Крис Пол даст это «Уорриорз». В его лице команда обретет еще одного плеймейкера и того, кому можно доверять в ответственные моменты», – заявил Ливингстон.

Экс-игрок «Уорриорз» также отмечал, что Полу важно найти общий язык с форвардом Дрэймондом Грином.

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