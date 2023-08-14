Шон Ливингстон: «Крис Пол привнесет разнообразие в атаку «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Шон Ливингстон Крис Пол НБА Баскетбол

Трехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Шон Ливингстон рассказал о пользе, которую способен принести команде разыгрывающий Крис Пол.

«Если вспомнить наши команды, которые умели побеждать в гостях – а это важно в плей-офф – то у них получалось останавливать соперника на своей половине в нужный момент. Но важно также иметь разнообразие в атаке. У наших команд это было. Конечно, у нас был Кевин Дюрэнт. Но даже до его прихода у нас были разные опции по набору очков.

Крис Пол даст это «Уорриорз». В его лице команда обретет еще одного плеймейкера и того, кому можно доверять в ответственные моменты», – заявил Ливингстон.

Экс-игрок «Уорриорз» также отмечал, что Полу важно найти общий язык с форвардом Дрэймондом Грином.

Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий