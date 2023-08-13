Шон Ливингстон: «Грин и Пол – очень гордые игроки с большим эго. Смогут ли они ужиться в одной раздевалке?»

Теги Голден Стэйт Шон Ливингстон Крис Пол НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Трехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Шон Ливингстон считает, что успех команды в предстоящем сезоне зависит от взаимодействия форварда Дрэймонда Грина и разыгрывающего Криса Пола.

«Главное, чтобы Дрэймонд и CP могли сосуществовать. Оба – крайне доминантные личности. Оба являются лидерами в своем роде. Оба – очень гордые игроки с большим эго. Они уже превзошли свой потенциал и ожидания. Смогут ли они ужиться в одной раздевалке?» – цитирует Ливингстона NBC Sports Bay Area.

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