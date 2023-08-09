Брайан Уиндхорст: «Не уверен, что переход Пола сильно поможет «Уорриорз»

Эксперт Брайан Уиндхорст выразил сомнения в том, что обмен значительно усилит « ».

«Не знаю, удастся ли Крису Полу продлить их чемпионское окно. Да, они относятся к нему с большим уважением. Проблема в том, что стиль игры Пола не подходит под стиль «Уорриорз». Эта сделка проведена в большей степени под разгрузку платежной ведомости.

Не уверен, что переход Пола сильно поможет «Голден Стэйт», – заявил Уиндхорст.

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