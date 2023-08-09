Брайан Уиндхорст: «Не уверен, что переход Пола сильно поможет «Уорриорз»
Эксперт Брайан Уиндхорст выразил сомнения в том, что обмен Криса Пола значительно усилит «Голден Стэйт».
«Не знаю, удастся ли Крису Полу продлить их чемпионское окно. Да, они относятся к нему с большим уважением. Проблема в том, что стиль игры Пола не подходит под стиль «Уорриорз». Эта сделка проведена в большей степени под разгрузку платежной ведомости.
Не уверен, что переход Пола сильно поможет «Голден Стэйт», – заявил Уиндхорст.
Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?
Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом
Комментарии