Брайан Уиндхорст: «Не уверен, что переход Пола сильно поможет «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Брайан Уиндхорст Баскетбол

Эксперт Брайан Уиндхорст выразил сомнения в том, что обмен Криса Пола значительно усилит «Голден Стэйт».

«Не знаю, удастся ли Крису Полу продлить их чемпионское окно. Да, они относятся к нему с большим уважением. Проблема в том, что стиль игры Пола не подходит под стиль «Уорриорз». Эта сделка проведена в большей степени под разгрузку платежной ведомости.

Не уверен, что переход Пола сильно поможет «Голден Стэйт», – заявил Уиндхорст.

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