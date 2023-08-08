Крис Пол обыграл юного баскетболиста при помощи дриблинга и исполнил лэй-ап

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА видео Баскетбол

В сети появилось видео, как звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол на тренировке расправляется с юным баскетболистом при помощи дриблинга и исполняет легкий лэй-ап.

Этим летом 12-кратный участник Матча всех звезд стал игроком «Голден Стэйт» в результате обмена между «Уорриорз» и «Уизардс». Предыдущие три сезона 38-летний защитник провел за «Финикс».

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

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