Остин Ривз рассказал, что сначала не поверил в переход Криса Пола в «Уорриорз»: «Думал, очередной фейк»

Атакующий защитник « » поделился, что изначально не поверил новости о переходе разыгрывающего в « ».

«Мы с братом были в детском баскетбольном лагере. Вдруг мимо меня пробегает один из тренеров и кричит, что Пола обменяли.

Я не поверил, подумал, он куда-то не туда посмотрел. Сразу представил, что это ButtCrackSports (пародийный аккаунт в соцсетях – прим.), который всегда фейки постит», – рассказал Ривз.

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