Джордан Теодор стал игроком «Метрополитана»

Теги переходы чемпионат Франции Метрополитан Самара Джордан Теодор Баскетбол

Бывший защитник «Самары» Джордан Теодора (33 года, 183 см) заключил контракт с французским «Метрополитаном».

Теодор присоединился к самарскому клубу по ходу минувшего сезона, сразу став одним из лидеров команды.

Американец провел за «Самару» 20 матчей в чемпионате Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 11,3 очка и 5,2 передачи за 28 минут на площадке.

Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают

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