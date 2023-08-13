Джордан Теодор стал игроком «Метрополитана»

Бывший защитник «Самары» Джордан Теодора (33 года, 183 см) заключил контракт с французским « ».

Теодор присоединился к самарскому клубу по ходу минувшего сезона, сразу став одним из лидеров команды.

Американец провел за «Самару» 20 матчей в чемпионате Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 11,3 очка и 5,2 передачи за 28 минут на площадке.

Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают