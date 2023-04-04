Джордан Теодор продолжит сезон в «Скайлайнерс» («Перехват»)

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Джордан Теодор продолжит сезон в «Скайлайнерс»

Разыгрывающий «Самары» Джордан Теодор (33 года, 183 см) подписал контракт с немецким «Скайлайнерс» до конца сезона, сообщает Telegram-канал «Перехват».

Теодор провел за «Самару» один сезон. В 20 матчах Единой лиги ВТБ защитник набирал 11,3 очка, 3,0 подбора и 5,2 передачи в среднем за встречу.

«Самара» не сумела выйти в плей-офф и завершила выступления в этом сезоне Лиги ВТБ.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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