Джордан Теодор: «Очень медленно раскачиваемся. Из-за этого пострадали»

Защитник «Самары» Джордан Теодор отметил, что провальное начало матча стало одной из причин поражения от « » (83:87).

«С самого начала получили большой отрыв — всегда сложно возвращаться в игру, особенно с такой большой разницей.

У нас и по сезону такая ситуация: очень медленно раскачиваемся и медленно начинаем — сегодня пострадали в том числе и из-за этого», – сказал Теодор.

« » сумела отыграть отставание в 24 очка, но уступила «Автодору» в концовке встречи и потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги ВТБ.

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