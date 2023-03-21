Джордан Теодор: «Очень медленно раскачиваемся. Из-за этого пострадали»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Самара Джордан Теодор Баскетбол

Защитник «Самары» Джордан Теодор отметил, что провальное начало матча стало одной из причин поражения от «Автодора» (83:87).

«С самого начала получили большой отрыв — всегда сложно возвращаться в игру, особенно с такой большой разницей.

У нас и по сезону такая ситуация: очень медленно раскачиваемся и медленно начинаем — сегодня пострадали в том числе и из-за этого», – сказал Теодор.

«Самара» сумела отыграть отставание в 24 очка, но уступила «Автодору» в концовке встречи и потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги ВТБ.

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