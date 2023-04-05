Джордан Теодор перешел из «Самары» в «Скайлайнерс»

Теги переходы чемпионат Германии Скайлайнерс Единая лига ВТБ Самара Джордан Теодор Баскетбол

Разыгрывающий Джордан Теодор (33 года, 183 см) официально подписал контракт с немецким «Скайлайнерс» до конца сезона.

Теодор перешел в «Скайлайнерс» из «Самары».

Теодор провел за российский клуб один сезон. В 20 матчах Единой лиги ВТБ защитник набирал 11,3 очка, 3,0 подбора и 5,2 передачи в среднем за встречу.

«Самара» не сумела выйти в плей-офф и завершила выступления в этом сезоне Лиги ВТБ.

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