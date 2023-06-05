«Самара» объявила об уходе из команды Джордана Теодора

Теги переходы Единая лига ВТБ Самара Джордан Теодор Баскетбол

«Самара» объявила об уходе из команды защитника Джордана Теодора (33 года, 183 см).

Теодор присоединился к самарскому клубу по ходу минувшего сезона, сразу став одним из лидеров команды.

Американец провел за «Самару» 20 матчей в чемпионате Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 11,3 очка и 5,2 передачи за 28 минут на площадке.

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