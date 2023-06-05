«Самара» объявила об уходе из команды Джордана Теодора

« » объявила об уходе из команды защитника Джордана Теодора (33 года, 183 см).

Теодор присоединился к самарскому клубу по ходу минувшего сезона, сразу став одним из лидеров команды.

Американец провел за «Самару» 20 матчей в чемпионате лиги ВТБ, в среднем набирая 11,3 очка и 5,2 передачи за 28 минут на площадке.

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