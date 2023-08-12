Дуэйн Уэйд: «Играл в баскетбол не для того, чтобы быть лучше, чем Пол Пирс»

Теги Бостон Пол Пирс Майами Дуэйн Уэйд НБА Баскетбол

Трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» Дуэйн Уэйд рассказал о своей реакции на слова легенды «Бостона» Пола Пирса о том, что он лучше Уэйда.

«Похоже, что я засел у него в голове. У меня много дел, мне некогда сравнивать себя с бывшими и нынешними игроками.

Послушайте, Пол Пирс был одним из величайших игроков в истории баскетбола. И будучи великим игроком, который не получает того внимания, которого, по его мнению, заслуживает его игра, он пытается привлечь к себе внимание.

Пол считает, что он лучше, чем я. Он должен в это верить, ведь именно поэтому он стал великим игроком. Я играл в баскетбол не для того, чтобы быть лучше, чем Пол Пирс. Я играл так, как играл, и жертвовал собой ради команды. Не каждый готов пожертвовать собой», – сказал Уэйд.

Пол Пирс напрасно сравнивает себя с Дуэйном Уэйдом. Одна эпоха, разный масштаб, единственный вывод

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5 комментариев

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Jerry Rodrogha
Достойно
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Максим Максимов
Батя 💪
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carmelo hot sause
Лучший ответ, который мог быть
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Локоть Артеста
Разложил все по полочкам. Пирсу нужно о себе напомнить. Карьера на ТВ не сложилась, вернее сам испортил, в тренера или в скауты не пошел.
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