Дуэйн Уэйд: «Играл в баскетбол не для того, чтобы быть лучше, чем Пол Пирс»
Трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» Дуэйн Уэйд рассказал о своей реакции на слова легенды «Бостона» Пола Пирса о том, что он лучше Уэйда.
«Похоже, что я засел у него в голове. У меня много дел, мне некогда сравнивать себя с бывшими и нынешними игроками.
Послушайте, Пол Пирс был одним из величайших игроков в истории баскетбола. И будучи великим игроком, который не получает того внимания, которого, по его мнению, заслуживает его игра, он пытается привлечь к себе внимание.
Пол считает, что он лучше, чем я. Он должен в это верить, ведь именно поэтому он стал великим игроком. Я играл в баскетбол не для того, чтобы быть лучше, чем Пол Пирс. Я играл так, как играл, и жертвовал собой ради команды. Не каждый готов пожертвовать собой», – сказал Уэйд.
Пол Пирс напрасно сравнивает себя с Дуэйном Уэйдом. Одна эпоха, разный масштаб, единственный вывод
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