Пол Пирс объяснил, почему он лучше Дуэйна Уэйда: «Дайте мне Леброна и Боша в команду. Мы не выиграем парочку титулов?»
Член Зала славы Пол Пирс считает себя лучшим игроком, чем 3-кратный чемпион НБА в составе «Майами» Дуэйн Уэйд.
«Поставьте Шака [О’Нила] в мою команду. Поставьте со мной Леброна Джеймса и Криса Боша. Я не стану чемпионом? Поставьте меня, Леброна и Боша вместе... мы не выиграем парочку титулов?
Я вам это и пытаюсь объяснить. Кто лучше бросает 3-очковые: я или Уэйд? Он лучше как скорер? Ну, да, у него лучше статистика по карьере. Я могу бросать издали, могу играть в «посте», умею находить «контакт» с защитником. Так кто лучший скорер?
Долгое время мои навыки оставались неоцененными, потому что у меня не было великих игроков в команде. А потом мне довелось играть с КГ и Рэем [Алленом], которые уже прошли свой пик. Четырьмя годами раньше, если собрать вместе меня, Рэя и Гарнетта, вы думаете, что мы не уйдем с тремя «гайками»?» – заявил Пирс в эфире It Is What It Is.
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Пирс кайфовый по своему игрок, типа джинобили. Хороший вариант 2-3 опции,если ваша главная звезда не хочет играть в клатче. Он ведь и вашик неплохо тащил и мы все смеялись,как просто у него выходит)).
Короче разные уровни. Уйэд топ 10 (15) в 21 веке, пирс топ 30. К сожалению
При этом, не хочется обесценивать Пирса, он действительно потрясающий игрок. Его главная проблема - при всей своей технике он просто не тянул физически, не мог стабильно тащить, как Уэйд, явно экономил силы в обороне.