Пол Пирс объяснил, почему он лучше Дуэйна Уэйда: «Дайте мне Леброна и Боша в команду. Мы не выиграем парочку титулов?»

Теги Бостон Пол Пирс Леброн Джеймс Майами Шакил О′Нил Дуэйн Уэйд Кевин Гарнетт Рэй Аллен Крис Бош НБА Баскетбол

Член Зала славы Пол Пирс считает себя лучшим игроком, чем 3-кратный чемпион НБА в составе «Майами» Дуэйн Уэйд.

«Поставьте Шака [О’Нила] в мою команду. Поставьте со мной Леброна Джеймса и Криса Боша. Я не стану чемпионом? Поставьте меня, Леброна и Боша вместе... мы не выиграем парочку титулов?

Я вам это и пытаюсь объяснить. Кто лучше бросает 3-очковые: я или Уэйд? Он лучше как скорер? Ну, да, у него лучше статистика по карьере. Я могу бросать издали, могу играть в «посте», умею находить «контакт» с защитником. Так кто лучший скорер?

Долгое время мои навыки оставались неоцененными, потому что у меня не было великих игроков в команде. А потом мне довелось играть с КГ и Рэем [Алленом], которые уже прошли свой пик. Четырьмя годами раньше, если собрать вместе меня, Рэя и Гарнетта, вы думаете, что мы не уйдем с тремя «гайками»?» – заявил Пирс в эфире It Is What It Is.

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6 комментариев

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KakoytoChel
Все же знают, что свой перстень он выиграл лишь благодаря тренерскому гению.
+7
0
+7
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GansGut1
Шак у тебя в команде был. Шо не так?
+5
-1
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DABL
Нет.
+3
-2
+1
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cruyff14@bk.ru
Больше люблю пирса, но у него никогда не было сезона подобного уэйду 2009-2010. Уйэд там реально долбил мощнейший данки и базеры и при этом был главным защитником команды. Скорее всего курс не хило повлиял (тот самый из которого выросла челюсть).
Пирс кайфовый по своему игрок, типа джинобили. Хороший вариант 2-3 опции,если ваша главная звезда не хочет играть в клатче. Он ведь и вашик неплохо тащил и мы все смеялись,как просто у него выходит)).
Короче разные уровни. Уйэд топ 10 (15) в 21 веке, пирс топ 30. К сожалению
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Beetl
История знает лучше.
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P@sha
Шакил в 2006-м был дальше от своего пика, чем Гарнетт и Аллен в чемпионский сезон "Селтикс", и он был один.

При этом, не хочется обесценивать Пирса, он действительно потрясающий игрок. Его главная проблема - при всей своей технике он просто не тянул физически, не мог стабильно тащить, как Уэйд, явно экономил силы в обороне.
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