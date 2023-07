Пол Пирс объяснил, почему он лучше Дуэйна Уэйда: «Дайте мне Леброна и Боша в команду. Мы не выиграем парочку титулов?»

Член Зала славы считает себя лучшим игроком, чем 3-кратный чемпион в составе « » .

«Поставьте Шака [О’Нила] в мою команду. Поставьте со мной и Криса Боша. Я не стану чемпионом? Поставьте меня, Леброна и Боша вместе... мы не выиграем парочку титулов?

Я вам это и пытаюсь объяснить. Кто лучше бросает 3-очковые: я или Уэйд? Он лучше как скорер? Ну, да, у него лучше статистика по карьере. Я могу бросать издали, могу играть в «посте», умею находить «контакт» с защитником. Так кто лучший скорер?

Долгое время мои навыки оставались неоцененными, потому что у меня не было великих игроков в команде. А потом мне довелось играть с КГ и Рэем [Алленом], которые уже прошли свой пик. Четырьмя годами раньше, если собрать вместе меня, Рэя и Гарнетта, вы думаете, что мы не уйдем с тремя «гайками»?» – заявил Пирс в эфире It Is What It Is.

