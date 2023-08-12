Будущие члены Зала славы сфотографировались в фирменных пиджаках

Теги Дирк Новицки Пау Газоль Дуэйн Уэйд Тони Паркер Грегг Попович НБА фото Зал славы Баскетбол

В субботу в Спрингфилде состоится торжественная церемония включения класса-2023 в Зал славы баскетбола.

В пятницу будущие члены Зала славы получили фирменные оранжевые пиджаки.

Среди наиболее заметных экс-игроков НБА в Зал славы войдут Дирк Новицки, Тони Паркер, Дуэйн Уэйд и Пау Газоль, а также известный тренер Грегг Попович.

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке

ESPN

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