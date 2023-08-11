Леброн Джеймс поздравил Дуэйна Уэйда с включением в Зал славы

Форвард «Лейкерс» поздравил своего друга и экс-одноклубника по «Майами» с грядущим включением в Зал славы.

Джеймс отреагировал на видео от «Хит» в честь Уэйда. Собранные «Майами» бывшие и нынешние игроки, а также тренеры флоридского клуба обратились к 3-кратному чемпиону НБА по поводу включения в Зал славы.

«Да, сэр! Поклонники «Майами», поднимаемся! 🔥 Аплодисменты стоя! 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 Поздравляю, Дуэйн Уэйд. Люблю тебя, брат», – написал Джеймс в соцсетях.

Джеймс и Уэйд вместе дважды становились чемпионами НБА в составе « ».

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