Леброн Джеймс поздравил Дуэйна Уэйда с включением в Зал славы
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил своего друга и экс-одноклубника по «Майами» Дуэйна Уэйда с грядущим включением в Зал славы.
Джеймс отреагировал на видео от «Хит» в честь Уэйда. Собранные «Майами» бывшие и нынешние игроки, а также тренеры флоридского клуба обратились к 3-кратному чемпиону НБА по поводу включения в Зал славы.
«Да, сэр! Поклонники «Майами», поднимаемся! 🔥 Аплодисменты стоя! 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 Поздравляю, Дуэйн Уэйд. Люблю тебя, брат», – написал Джеймс в соцсетях.
Джеймс и Уэйд вместе дважды становились чемпионами НБА в составе «Майами».
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