Дуэйн Уэйд о самом ценном титуле: «2006 год. Я был главным действующим лицом»

Легенда « » назвал, какой из трех чемпионских титулов (2006, 2012, 2013) считает самым ценным.

«2006 год. Самый первый, плюс я на индивидуальном уровне я должен был совершить максимальное усилие для этого (улыбается). И для клуба этот титул стал первым. На площадку выходят несколько игроков, но не у всех у них одинаковые цели. Но у меня была такая цель: я хотел стать чемпионом. И вот тогда в возрасте 24 лет у меня появился этот шанс.

Неважно, что происходило в моей карьере дальше, я выделяю ту победу из общего списка, я сделал это в качестве ведущего актера, в качестве главного действующего лица. Это кое-что да значило для меня. Я вырос на представлении о том, что ты должен быть первой скрипкой, если хочешь оказаться там, где ты сейчас (Уэйд произнес эти слова в Спрингфилде, где в субботу его введут в Зал славы – Sports.ru). Так что для моей карьеры это кое-что да значило, и я смог добиться этого рядом с некоторыми великими игроками, которыми восхищался и наблюдал за которыми во время взросления. Так что 2006-й определенно мой любимый из всех трофейных сезонов», – заявил Уэйд.

В 2012 году за «Хит» вместе с Уэйдом выступали и .

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