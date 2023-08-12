Дуэйн Уэйд о самом ценном титуле: «2006 год. Я был главным действующим лицом»

Теги Леброн Джеймс Майами Дуэйн Уэйд Крис Бош НБА Баскетбол

Легенда «Майами» Дуэйн Уэйд назвал, какой из трех чемпионских титулов (2006, 2012, 2013) считает самым ценным.

«2006 год. Самый первый, плюс я на индивидуальном уровне я должен был совершить максимальное усилие для этого (улыбается). И для клуба этот титул стал первым. На площадку выходят несколько игроков, но не у всех у них одинаковые цели. Но у меня была такая цель: я хотел стать чемпионом. И вот тогда в возрасте 24 лет у меня появился этот шанс.

Неважно, что происходило в моей карьере дальше, я выделяю ту победу из общего списка, я сделал это в качестве ведущего актера, в качестве главного действующего лица. Это кое-что да значило для меня. Я вырос на представлении о том, что ты должен быть первой скрипкой, если хочешь оказаться там, где ты сейчас (Уэйд произнес эти слова в Спрингфилде, где в субботу его введут в Зал славы – Sports.ru). Так что для моей карьеры это кое-что да значило, и я смог добиться этого рядом с некоторыми великими игроками, которыми восхищался и наблюдал за которыми во время взросления. Так что 2006-й определенно мой любимый из всех трофейных сезонов», – заявил Уэйд.

В 2012 году за «Хит» вместе с Уэйдом выступали Леброн Джеймс и Крис Бош.

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