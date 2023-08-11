Газоль, Уэйд, Паркер и Новицки вместе сфотографировались незадолго до включения в Зал славы

Знаменитые игроки НБА Пау Газоль, , Тони Паркер и сделали совместную фотографию незадолго до включения в Зал славы.

Газоль, Уэйд, Паркер и Новицки были официально объявлены новыми членами славы в апреле. Церемония введения состоится 12 августа в Спрингфилде.

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