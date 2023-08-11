Газоль, Уэйд, Паркер и Новицки вместе сфотографировались незадолго до включения в Зал славы

Теги светская хроника Дирк Новицки Пау Газоль Дуэйн Уэйд Тони Паркер НБА фото Зал славы Баскетбол

Знаменитые игроки НБА Пау Газоль, Дуэйн Уэйд, Тони Паркер и Дирк Новицки сделали совместную фотографию незадолго до включения в Зал славы.

Газоль, Уэйд, Паркер и Новицки были официально объявлены новыми членами Зала славы в апреле. Церемония введения состоится 12 августа в Спрингфилде.

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6 комментариев

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khali
Все в отличной форме, кстати!
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+6
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Райли Карри
Ответ khali
Все в отличной форме, кстати!
только хотел написать, что пирсу есть с кого пример брать
+5
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+5
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nikolaev-78
Ответ Райли Карри
только хотел написать, что пирсу есть с кого пример брать
С Уэйда? )))
+3
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Cubs-V
Ракурс такой или Ди немного усох. Был 193, а сейчас на уровне с Паркером, который 188.
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AnTikVar
Бедный Перкинс...три европейца, два белых...хорошо он не расист.
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ДИКАНЬ
Ответ Cubs-V
Ракурс такой или Ди немного усох. Был 193, а сейчас на уровне с Паркером, который 188.
Так там Пау на нем повис слегка, как раз на пару сантиметров в землю уйти можно)))
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