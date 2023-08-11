Газоль, Уэйд, Паркер и Новицки вместе сфотографировались незадолго до включения в Зал славы
Знаменитые игроки НБА Пау Газоль, Дуэйн Уэйд, Тони Паркер и Дирк Новицки сделали совместную фотографию незадолго до включения в Зал славы.
Газоль, Уэйд, Паркер и Новицки были официально объявлены новыми членами Зала славы в апреле. Церемония введения состоится 12 августа в Спрингфилде.
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