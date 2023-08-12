Евгения Белякова: «В США все организовано очень профессионально, но в УГМК круче»

Многолетний капитан УГМК и сборной России Евгения Белякова, которая этим летом объявила о завершении карьеры, в интервью РИА Новости заявила, что условия, создаваемые для баскетболисток в УГМК, лучше, чем в женской НБА.

— Можно ли сравнить условия, создаваемые для баскетболисток, в УГМК и WNBA?

— В Екатеринбурге они лучше. Уже через неделю пребывания в Лос-Анджелесе с определенным удивлением это констатировала. В США все организовано очень профессионально, но в УГМК круче.

Мы неограниченное количество времени тренировались в том же зале, где играли. Такую роскошь не может позволить себе ни «Фенербахче», ни клубы WNBA. На матчи Евролиги УГМК летал чартерами, что позволяло отдохнуть. Сейчас эту практику переняли турки, но в WNBA приходилось летать регулярными рейсами и приезжать в аэропорт за три часа до вылета. Из Лос-Анджелеса летели долго, а знаменитая Кэндис Паркер, увидев, что мне досталось место у окна, искренне позавидовала. Пришлось уступить.

— Как относились в клубе «Лос-Анджелес Спаркс» к легионерам из Европы?

— В нашей команде была очень хорошая атмосфера. Хотя отношение к легионерам совсем не такое, как к американкам, которые приезжают в УГМК. Из аэропорта меня повезли в пункт аренды автомобилей и сказали: «Выбирай тачку!» Вопрос, где оформлять документы, вызвал искреннее недоумение. Мне сказали, что через три часа должна быть на тренировке, а уж затем поеду решать организационные вопросы. Куда ехать? Как решать? Меня в Америке сразу же оставили один на один с проблемами. Хорошо, что еще Паркер, с которой вместе играла за УГМК, прислала SMS: «Ну что, офигиваешь? Чем помочь?» Затем от Кэндис пришла инструкция по пользованию местным навигатором.

— В Екатеринбурге отношение к российским баскетболисткам и легионерам разнилось?

— Сейчас, когда в команде осталась одна американка, да и та с белорусским паспортом, разницы нет. А раньше отношение априори не могло быть одинаковым. Российские девчонки спокойно могли заказать в службе доставки продукты или стиральный порошок, а для американок это было неразрешимой проблемой. Их опекали так, чтобы чувствовалось: УГМК — лучший клуб на планете Земля. Именно поэтому сильнейшие баскетболистки мира охотно ехали в Екатеринбург.

— Тем же американкам оплачивали проживание мужей, причем любого пола, а россиянкам?

— В принципе, большинство пожеланий удовлетворялось. Просто у российских мужей было желание приходить на командные ужины и сопровождать на выездные матчи весь сезон, а иностранцы и иностранки вели себя скромнее. За восемь лет, проведенных в УГМК, никакой дискриминации по отношению к россиянкам не ощущала. Хотя американки иногда на полном серьезе говорили: «Если уж к нам тут так относятся, представляем, как к вам».

— Как уживались в УГМК легионеры, не скрывающие нетрадиционной ориентации, и российские девчонки, придерживающие традиционных ценностей?

— Прекрасно. Многие с любопытством интересовались у наших такими подробностями, как свадьба и смена фамилии. К нам приезжали и «муж» с «женой», как Кортни Вандерслут и Элли Куигли. Российским девчонкам было любопытно узнать, что люди могут быть счастливы и в такой семье. Иностранки интересовались, как мы понимаем, что парень к тебе хорошо относится. На баскетбольной площадке это вообще не имело значения.

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