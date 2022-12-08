Евгения Белякова: «Мы счастливы. У Грайнер есть все возможности вернуться в баскетбол»

Защитник УГМК Евгения Белякова прокомментировала освобождение из-под стражи бывшей одноклубницы Бриттни Грайнер.

«С любой точки зрения могу сказать, что мы рады, счастливы, что так разрешилась ситуация. Прежде всего, это хороший человек, игрок, у которого еще есть все возможности вернуться в баскетбол. Это не может не радовать, вдохновлять.

В последнее время было тяжело списываться. Общение остановилось, когда ее перевели в исправительную колонию. Мы ничего не знали. Наверное, так и должно было быть, так правильно», — сказала Белякова.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, была освобождена в результате обмена на осужденного в США россиянина Виктора Бута. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

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