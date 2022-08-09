Евгения Белякова: «Уверена, что Грайнер не стремилась нарушить закон»

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Капитан УГМК Евгения Белякова высказалась по поводу судебного процесса над американской баскетболисткой Бриттни Грайнер.

На прошлой неделе Химкинский суд приговорил центровую УГМК Грайнер к 9 годам колонии и штрафу 1 миллион рублей.

«Ничего к тому, что говорила на суде сама Бриттни, добавить не могу. К сожалению, многие иностранцы, играющие в российских баскетбольных клубах, не знают наших законов. Уверена, что Грайнер не стремилась нарушить закон. Объясняю случившееся только стечением обстоятельств», – заявила Белякова.

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. 

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Во время рассмотрения стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

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