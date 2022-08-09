Евгения Белякова: «Сложно сказать, на каком уровне будет играть Грайнер после освобождения»

Капитан УГМК Евгения Белякова предположила, сможет ли американская баскетболистка Бриттни Грайнер продолжить выступления на высоком уровне после освобождения.

На прошлой неделе Химкинский суд приговорил центровую УГМК Грайнер к 9 годам колонии и штрафу 1 миллион рублей.

«Это очень сложный вопрос. Особенно с учетом того, что никто не знает, сколько продлится отлучение. Из декретного отпуска баскетболистки возвращаются, и часто играют еще лучше.

Очень много зависит от того, как сама Бриттни воспринимает свое сегодняшнее положение. Возможно, она вернется в баскетбол еще более сильной, но не исключено, что, выйдя на свободу, посвятит себя каким-то другим делам», – заявила Белякова.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США