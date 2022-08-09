Евгения Белякова: «Сложно сказать, на каком уровне будет играть Грайнер после освобождения»

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Капитан УГМК Евгения Белякова предположила, сможет ли американская баскетболистка Бриттни Грайнер продолжить выступления на высоком уровне после освобождения.

На прошлой неделе Химкинский суд приговорил центровую УГМК Грайнер к 9 годам колонии и штрафу 1 миллион рублей.

«Это очень сложный вопрос. Особенно с учетом того, что никто не знает, сколько продлится отлучение. Из декретного отпуска баскетболистки возвращаются, и часто играют еще лучше.

Очень много зависит от того, как сама Бриттни воспринимает свое сегодняшнее положение. Возможно, она вернется в баскетбол еще более сильной, но не исключено, что, выйдя на свободу, посвятит себя каким-то другим делам», – заявила Белякова.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

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