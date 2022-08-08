Евгения Белякова: «В УГМК не делят людей по цвету кожи и сексуальной ориентации»

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Капитан УГМК Евгения Белякова ответила на вопрос, не испытывают ли российские баскетболистки проблем, находясь рядом с партнерами с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Баскетбольный мир очень разнообразен, и этим прекрасен. Все с уважением относятся к представителям другой культуры и религии, не делят партнеров по команде по цвету кожи и сексуальной ориентации.

Сложностей, которые мешали бы работе, в УГМК никогда не было. Мы собираемся в одной команде играть в баскетбол, а не жить вместе под одной крышей», – заявила Белякова.

На прошлой неделе Химкинский суд приговорил центровую УГМК Бриттни Грайнер к 9 годам колонии и штрафу 1 миллион рублей.

Грайнер – одна из самых известных лесбиянок в мировом спорте. Несколько лет назад она вступила в брак с Шеррил Уотсон.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

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