Усман Гаруба получил травму голеностопа в товарищеской игре
Бигмен сборной Испании Усман Гаруба получил растяжение голеностопного сустава на первой минуте товарищеского матча с командой Словении.
Главный тренер испанцев Серджо Скариоло прокомментировал ситуацию.
«Травма не выглядит очень страшной, но возможные сроки с учетом скорого старта чемпионата мира вызывают опасения. Будем ждать результаты тестов, в ближайшие 24 часа узнаем больше», – заявил Скариоло.
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