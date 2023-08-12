Усман Гаруба получил травму голеностопа в товарищеской игре

Теги травмы Серджо Скариоло сборная Испании Чемпионат мира по баскетболу 2023 Усман Гаруба Баскетбол

Бигмен сборной Испании Усман Гаруба получил растяжение голеностопного сустава на первой минуте товарищеского матча с командой Словении.

Главный тренер испанцев Серджо Скариоло прокомментировал ситуацию.

«Травма не выглядит очень страшной, но возможные сроки с учетом скорого старта чемпионата мира вызывают опасения. Будем ждать результаты тестов, в ближайшие 24 часа узнаем больше», – заявил Скариоло.

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