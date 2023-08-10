Федерация баскетбола Латвии опровергла слухи о возможном неучастии Кристапса Порзингиса в ЧМ-2023

Федерация баскетбола Латвии развеяла слухи о том, что может пропустить чемпионат мира-2023, подчеркнув, что форвард нацелен на участие в предстоящем турнире.

Ранее немецкий журналист Руперт Фабиг сообщил, что Порзингис испытывает проблемы со стопой, из-за чего есть опасения по поводу участия форварда « » в чемпионате мира. Журналист отметил, что решение будет принято тренерами и врачами в последним момент.

Порзингис пропустил первые товарищеские матчи сборной Латвии против Швеции в Лиепае и Грузии в Риге, что спровоцировало слухи о его возможном неучастии в чемпионате мира.

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