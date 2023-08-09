Кристапс Порзингис может пропустить чемпионат мира из-за травмы

Теги травмы Бостон НБА сборная Латвии Кристапс Порзингис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Тяжелый форвард сборной Латвии и «Бостона» Кристапс Порзингис может пропустить предстоящий чемпионат мира из-за проблем со стопой, сообщает журналист Руперт Фабиг.

Порзингис этим летом перешел из «Вашингтона» в «Бостон» в результате трехстороннего обмена с участием «Мемфиса».

Чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября. Латвия сыграет в группе H вместе с Францией, Канадой и Ливаном.

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1 комментарий

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Евгений Языченко
бл...дь начинается
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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