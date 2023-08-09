Кристапс Порзингис может пропустить чемпионат мира из-за травмы

Тяжелый форвард сборной Латвии и « » может пропустить предстоящий чемпионат мира из-за проблем со стопой, сообщает журналист Руперт Фабиг.

Порзингис этим летом перешел из «Вашингтона» в «Бостон» в результате трехстороннего обмена с участием «Мемфиса».

мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября. Латвия сыграет в группе H вместе с Францией, Канадой и Ливаном.

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