Серхио Юль испытывает проблемы с лодыжкой

Теги травмы товарищеские матчи сборная Испании фото Серхио Юль Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Испании Серхио Юль испытывает дискомфорт в лодыжке и не примет участия в предстоящих товарищеских матчах против Словении и США.

35-летний игрок не тренируется с командой. На фотографиях, опубликованных Федерацией баскетбола Испании, Юль был замечен на велотренажере.

В отсутствие Юля Хуан Нуньес остается единственным разыгрывающим в составе испанской сборной.

Испания сыграет со Словенией и США в Малаге 11 и 13 августа соответственно.

Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий