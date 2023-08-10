Серхио Юль испытывает проблемы с лодыжкой

Разыгрывающий сборной Испании Серхио Юль испытывает дискомфорт в лодыжке и не примет участия в предстоящих товарищеских матчах против Словении и США.

35-летний игрок не тренируется с командой. На фотографиях, опубликованных Федерацией баскетбола Испании, Юль был замечен на велотренажере.

В отсутствие Юля Хуан Нуньес остается единственным разыгрывающим в составе испанской сборной.

Испания сыграет со Словенией и США в Малаге 11 и 13 августа соответственно.

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