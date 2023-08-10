Андрей Кириленко: «Открыт к возможности проведения встреч с командами из Африки»

Теги сборная России РФБ Андрей Кириленко Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что открыт к возможности проведения товарищеских матчей между сборными России и командами из Африки.

«В Африке очень хорошие команды, множество звезд НБА именно оттуда. Это очень недооцененная история в плане потенциала. Нигерия, Мали доминируют в детских и юношеских соревнованиях, например. Все ребята там атлетичные, мощные – возможно, потому что рано созревают.

Я лично очень открыт к возможности проведения встреч с командами из Африки, особенно, если мы говорим про молодежные сборные. Хотя, и про основные тоже», – сказал Кириленко.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?

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