Андрей Кириленко: «Открыт к возможности проведения встреч с командами из Африки»
Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что открыт к возможности проведения товарищеских матчей между сборными России и командами из Африки.
«В Африке очень хорошие команды, множество звезд НБА именно оттуда. Это очень недооцененная история в плане потенциала. Нигерия, Мали доминируют в детских и юношеских соревнованиях, например. Все ребята там атлетичные, мощные – возможно, потому что рано созревают.
Я лично очень открыт к возможности проведения встреч с командами из Африки, особенно, если мы говорим про молодежные сборные. Хотя, и про основные тоже», – сказал Кириленко.
Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?
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