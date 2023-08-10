Андрей Кириленко о матчах России против Ирана: «В первой игре были внимательнее и больше миксовали»

Президент РФБ Андрей Кириленко подвел итоги двух товарищеских матчей сборной России против команды Ирана (72:59, 71:57), отметив, что первая встреча ему понравилась больше, и поблагодарил иранскую сборную за приезд в Пермь.

«Второй поединок во многом был похож на первую игру, которая мне в чем-то даже больше понравилась. Мне кажется, тогда мы были внимательнее. А сегодня вечером – немного торопились и очень высоко играли, потому матч был богат на «трехочковые» броски. Позавчера больше миксовали, больше забивали из-под кольца. При этом сегодня играли с большим запасом прочности, что позволяло стабильно быть впереди, удерживая разницу в счете. Нарастить ее удалось, только когда Максим Барашков забил девять очков подряд.

Большое спасибо хочется сказать сборной Ирана. Потому что найти время в плотном, сверстанном графике подготовки к Кубку Мира для того, чтобы приехать и порадовать наших болельщиков, особенно в условиях изоляции нашего баскетбола – дорогого стоит. Иран, на мой взгляд, представляет собой крепкий «середняк», который играет каждый из нескольких последних Кубков Мира и занимает призовые места в своей лиге. Там выступают игроки с огромным опытом – например, такие, как Хамед Хадади. Обыгрывая такие команды, мы понимаем, что достойны с молодыми ребятами также участвовать на Кубке Мира.

Отдельную благодарность хочу выразить Перми – здесь огромное число болельщиков, которые знают и любят баскетбол и поддерживают не только сборную команду. Сегодня здесь проходили акции, где чествовали и пермскую команду «Парма», и почетных детских тренеров. Это очень важно и говорит о том, что в этом регионе играют в баскетбол на самом высоком уровне, начиная с детского возраста», – передает слова Кириленко официальный сайт РФБ.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?