Зоран Лукич: «Во второй игре против Ирана увидел меньше «глупостей» и ошибок»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич отметил, что во втором товарищеском матче против Ирана (71:57) команда реже ошибалась.

«Сегодня все наши баскетболисты получили достаточно игрового времени, чтобы проявить себя. В этой игре я увидел меньше «глупостей» и ошибок, чем в прошлом матче, и не волновался за промахи.

Создавали больше открытых бросков, а когда вышел Максим Барашков и «выстрелил», я даже не удивился: он пропустил прошлую игру и показал суперкомпенсацию. Рад, что удалось попробовать силы всех игроков, при этом не «потерять» их и не травмировать перед новым сезоном», – передает слова Лукича официальный сайт РФБ.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?