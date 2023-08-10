Сергей Кущенко: «Система молодежной Лиги ВТБ уже поставляет качественных игроков в сборную России»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко по итогам товарищеских матчей сборной России против команды Ирана отметил, что система молодежной Лиги ВТБ работает и уже поставляет качественных игроков в национальную сборную.

«Все игроки, которые представляли сборную России, играют в Единой лиге ВТБ, это большой плюс! Это колоссальный опыт, который поможет баскетболистам приехать в свои клубы в качественном функциональном состоянии. Более того, почти все игроки прошли через молодежное первенство. А это значит, что система молодежной Лиги ВТБ уже поставляет качественных игроков в национальную сборную России.

Учитывая ситуацию, в которую попали наши клубы, которые отрезаны от международных соревнований, как мне кажется, они будут менять свое отношение к развитию молодежных проектов. Хотя уже большинство клубов относятся к своим молодежным проектам очень серьезно.

Несомненно, лидером является « », который давно принял решение делать ставку на своих воспитанников, даже в каких-то моментах рискуя при этом результатом. И сейчас мы видим плоды этой работы: связка Щербенев-Мартюк работает не только в клубе, но и в сборной России. Я считаю, что — MVP прошедших матчей. Он уже играет в очень взрослый креативный баскетбол, уверен в своих силах, прекрасно принимает решения, знает, когда нужно взять инициативу на себя или заиграть партнера.

Остальные ребята тоже заметно прибавляют. Чтобы прогресс не останавливался, таких матчей должно быть много. Поэтому и президент РФБ Андрей Кириленко сказал, что будет продолжаться работа по поиску достойных спарринг-партнеров. И Лига ВТБ, и РФБ в ручном режиме принимают решения и поддерживают международную повестку», – сказал Сергей Кущенко.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?