Сергей Кущенко: «Система молодежной Лиги ВТБ уже поставляет качественных игроков в сборную России»

Теги товарищеские матчи Сергей Кущенко Локомотив-Кубань сборная России сборная Ирана Александр Щербенев Андрей Мартюк Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко по итогам товарищеских матчей сборной России против команды Ирана отметил, что система молодежной Лиги ВТБ работает и уже поставляет качественных игроков в национальную сборную.

«Все игроки, которые представляли сборную России, играют в Единой лиге ВТБ, это большой плюс! Это колоссальный опыт, который поможет баскетболистам приехать в свои клубы в качественном функциональном состоянии. Более того, почти все игроки прошли через молодежное первенство. А это значит, что система молодежной Лиги ВТБ уже поставляет качественных игроков в национальную сборную России.

Учитывая ситуацию, в которую попали наши клубы, которые отрезаны от международных соревнований, как мне кажется, они будут менять свое отношение к развитию молодежных проектов. Хотя уже большинство клубов относятся к своим молодежным проектам очень серьезно.

Несомненно, лидером является «Локомотив-Кубань», который давно принял решение делать ставку на своих воспитанников, даже в каких-то моментах рискуя при этом результатом. И сейчас мы видим плоды этой работы: связка Щербенев-Мартюк работает не только в клубе, но и в сборной России. Я считаю, что Александр — MVP прошедших матчей. Он уже играет в очень взрослый креативный баскетбол, уверен в своих силах, прекрасно принимает решения, знает, когда нужно взять инициативу на себя или заиграть партнера.

Остальные ребята тоже заметно прибавляют. Чтобы прогресс не останавливался, таких матчей должно быть много. Поэтому и президент РФБ Андрей Кириленко сказал, что будет продолжаться работа по поиску достойных спарринг-партнеров. И Лига ВТБ, и РФБ в ручном режиме принимают решения и поддерживают международную повестку», – сказал Сергей Кущенко.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?

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