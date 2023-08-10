Хакан Демир о сборной России: «Очень молодой, но уже опытный и профессиональный коллектив»

Теги товарищеские матчи сборная России сборная Ирана Хакан Демир Александр Щербенев Баскетбол

Главный тренер сборной Ирана Хакан Демир после двух товарищеских матчей со сборной России похвалил молодую российскую команду, отметив разыгрывающего «Локомотива-Кубань» Александра Щербенева.

«Поздравляю российскую команду. Это очень молодой, но, безусловно, уже опытный и профессиональный коллектив. Особенно хочу отметить Александра Щербенева – очень сильного игрока, который контролировал происходящее на паркете и отдавал хорошие передачи.

Что касается выступления нашей команды – нам определенно надо решать проблемы с позицией разыгрывающего защитника. Обычно показываем очень хорошую игру в защите, но сегодня почему-то все прошло не так, как нам хотелось. Тем не менее, считаю, что по уровню того, как мы сражались и боролись, Иран ничуть не уступал России – мы показали достойную игру.

После этого матча отправляемся в Грузию, где проведем три тренировочных матча, еще два сыграем далее в Китае. А потом начнется Кубок Мира, где надеемся, что покажем себя по полной», – передает слова Демира официальный сайт РФБ.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?

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