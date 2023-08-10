Хакан Демир о сборной России: «Очень молодой, но уже опытный и профессиональный коллектив»

Главный тренер сборной Ирана Хакан Демир после двух товарищеских матчей со сборной России похвалил молодую российскую команду, отметив разыгрывающего «Локомотива-Кубань» .

«Поздравляю российскую команду. Это очень молодой, но, безусловно, уже опытный и профессиональный коллектив. Особенно хочу отметить Александра Щербенева – очень сильного игрока, который контролировал происходящее на паркете и отдавал хорошие передачи.

Что касается выступления нашей команды – нам определенно надо решать проблемы с позицией разыгрывающего защитника. Обычно показываем очень хорошую игру в защите, но сегодня почему-то все прошло не так, как нам хотелось. Тем не менее, считаю, что по уровню того, как мы сражались и боролись, Иран ничуть не уступал России – мы показали достойную игру.

После этого матча отправляемся в Грузию, где проведем три тренировочных матча, еще два сыграем далее в Китае. А потом начнется Кубок Мира, где надеемся, что покажем себя по полной», – передает слова Демира официальный сайт РФБ.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?