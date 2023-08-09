Кендрик Перкинс: «То, что я болею за себе подобного, не делает меня расистом»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался по поводу спора, который возник у него с коллегой в конце прошлого сезона.

Во время шоу «First Take» Редик возмутился словами Перкинса, который обвинил участников голосования за награду MVP в расизме.

«Я люблю Джей Джей Редика. Единственная претензия, которая есть у меня к Джей Джею – он сказал, что я обвиняю кого-то в расизме. Я никогда никого не обвинял в расизме. Поправьте меня, если я ошибаюсь, расист – это когда ты ненавидишь другой цвет кожи.

Я никогда в жизни не голосовал на выборах. Но когда Барак Обама баллотировался в президенты, я поспешил проголосовать за Обаму, потому что хотел видеть чернокожего президента у власти. Разве я расист после этого? Нет! Нет, я не расист! То, что я болею за себе подобного, не делает меня расистом», – сказал Перкинс.

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