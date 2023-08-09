Кендрик Перкинс: «То, что я болею за себе подобного, не делает меня расистом»

Теги Кендрик Перкинс Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался по поводу спора, который возник у него с коллегой Джей Джей Редиком в конце прошлого сезона.

Во время шоу «First Take» Редик возмутился словами Перкинса, который обвинил участников голосования за награду MVP в расизме.

«Я люблю Джей Джей Редика. Единственная претензия, которая есть у меня к Джей Джею – он сказал, что я обвиняю кого-то в расизме. Я никогда никого не обвинял в расизме. Поправьте меня, если я ошибаюсь, расист – это когда ты ненавидишь другой цвет кожи. 

Я никогда в жизни не голосовал на выборах. Но когда Барак Обама баллотировался в президенты, я поспешил проголосовать за Обаму, потому что хотел видеть чернокожего президента у власти. Разве я расист после этого? Нет! Нет, я не расист! То, что я болею за себе подобного, не делает меня расистом», – сказал Перкинс.

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8 комментариев

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СергейЧ
Даже само деление на себе подобных и неподобных и есть чистейший расизм.
+17
0
+17
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gja
Ну конечно. Когда черный за черного - это братья. А когда белый за белого - расисты.
+14
0
+14
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dev0
Какой же он глупый, аж смешно)
+12
0
+12
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ДИКАНЬ
Феерический кретин))
+4
0
+4
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Light Yagami
Они там все помешанные на расе, корнях своих и т.д. Хотя казалось бы, что самое прогрессивное и мультикультурное общество со стороны.
0
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Freddy Durst
имбецил ...
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