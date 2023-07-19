Кендрик Перкинс: «Майами» не станет фаворитом, даже если получит Дэмиана Лилларда»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Майами» не станет фаворитом, даже если приобретет у «Портленда» звездного разыгрывающего .

«Хит» не фавориты, и я бы не назвал их фаворитами, даже если бы они заполучили Лилларда. Я все ставлю на « ».

При всем уважении к « », даже если они получат Дэмиана и им снова придется встретиться с «Милуоки», я поставлю на «Милуоки», – сказал Перкинс.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда