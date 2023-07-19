Кендрик Перкинс: «Майами» не станет фаворитом, даже если получит Дэмиана Лилларда»

Теги Кендрик Перкинс Майами Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Майами» не станет фаворитом, даже если приобретет у «Портленда» звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

«Хит» не фавориты, и я бы не назвал их фаворитами, даже если бы они заполучили Лилларда. Я все ставлю на «Милуоки».

При всем уважении к «Майами», даже если они получат Дэмиана и им снова придется встретиться с «Милуоки», я поставлю на «Милуоки», – сказал Перкинс.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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2 комментария

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Atlichna
Майами были в финале без Хирро, Оладипо и с Батлером, который еле ходил после травмы в первом матче серии с Нью-Йорком. Естественно, с Лиллардом и подразумевая здорового Батлера они будут фаворитами Востока.
Вот потом, с контрактами стареющих звёзд и без пиков будет тяжеловато. Но на пару сезонов чемпионское окно откроется настежь.
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GGlushkov
Кендрик Перкинс не станет аналитиком, чтобы ни говорил :))
+1
0
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