Стивен Эй Смит: «Перкинс и Редик зашли слишком далеко во время спора о расовой дискриминации при выборе MVP»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что его коллеги Кендрик Перкинс и Джей Джей Редик зашли слишком далеко, подняв расовый вопрос во время жаркого спора по поводу того, должен ли Никола Йокич («Денвер») стать MVP регулярного чемпионата.
«В этом конкретном шоу все зашло слишком далеко. Я считаю, что они оба были неправы в определенной степени.
От всех, кого я приглашаю на шоу, я требую, чтобы они были самими собой. Не приходите сюда с фальшивой хренью. Не заставляйте меня и нашу аудиторию смотреть на вас и думать, что вы лицемерите или говорите что-то просто для эффекта.
Однако в данной ситуации все сложнее. Иногда в пылу дискуссии вы что-то говорите, а потом ловите себя на мысли: «О, черт, что я только что сказал?» – заявил Смит.
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