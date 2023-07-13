Стивен Эй Смит: «Перкинс и Редик зашли слишком далеко во время спора о расовой дискриминации при выборе MVP»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что его коллеги и зашли слишком далеко, подняв расовый вопрос во время жаркого спора по поводу того, должен ли («Денвер») стать MVP регулярного чемпионата.

«В этом конкретном шоу все зашло слишком далеко. Я считаю, что они оба были неправы в определенной степени.

От всех, кого я приглашаю на шоу, я требую, чтобы они были самими собой. Не приходите сюда с фальшивой хренью. Не заставляйте меня и нашу аудиторию смотреть на вас и думать, что вы лицемерите или говорите что-то просто для эффекта.

Однако в данной ситуации все сложнее. Иногда в пылу дискуссии вы что-то говорите, а потом ловите себя на мысли: «О, черт, что я только что сказал?» – заявил Смит.

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