Кендрик Перкинс: «Мне нравится худой Лука Дончич»

Теги Кендрик Перкинс Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отметил, что звездному защитнику «Далласа» Луке Дончичу нужно не только прибыть в тренировочный лагерь в хорошей физической форме, но и сохранить ее к плей-офф.

«Мэверикс» достаточно усилились, чтобы выйти в плей-офф. Не говоря уже о турнире плей-ин. Мне нравится, что они выбрали под 10-м номером Лайвли, мне нравится подписание Сета Карри, и мне определенно нравится худой Лука.

Когда я затрагиваю тему веса, я понимаю, о чем говорю, потому что сам был в этой ситуации. Лука может приехать в тренировочный лагерь в хорошей физической форме, но главное – уметь поддерживать ее в течение длительного времени. Луке нужно быть дисциплинированным на протяжении всего сезона и помнить, что он должен быть на пике формы в плей-офф», – сказал Перкинс.

Ранее сообщалось, что «Мэверикс» рекомендовали Дончичу снизить его предпочтительный вес этим летом.

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4 комментария

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Zero Zero
Сохранение веса в течении сезона проблема для Луки. У словенца в регулярке несколько раз случаются перепады веса в пределах 5-10кг. Иной раз смотришь как Лука выдыхается в третьей четверти, а вес визуально явно не 104кг, а все 110-113кг. Очень хочется увидеть Луку, который целый сезон будет весить в пределах 100-105кг, что позволит ему быть чуточку быстрее и выносливее.
+1
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+1
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zippa
уже появился юзер с ником "Худой Лука Дончич"? это как Худи Мэло - герой, которого все ждали, но он так и не пришёл.
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P@sha
"Мне нравится худой Лука Дончич, да и в баскетбол будет лучше играть"
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