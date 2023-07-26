Кендрик Перкинс: «Мне нравится худой Лука Дончич»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отметил, что звездному защитнику « » нужно не только прибыть в тренировочный лагерь в хорошей физической форме, но и сохранить ее к плей-офф.

«Мэверикс» достаточно усилились, чтобы выйти в плей-офф. Не говоря уже о турнире плей-ин. Мне нравится, что они выбрали под 10-м номером Лайвли, мне нравится подписание Сета Карри, и мне определенно нравится худой Лука.

Когда я затрагиваю тему веса, я понимаю, о чем говорю, потому что сам был в этой ситуации. Лука может приехать в тренировочный лагерь в хорошей физической форме, но главное – уметь поддерживать ее в течение длительного времени. Луке нужно быть дисциплинированным на протяжении всего сезона и помнить, что он должен быть на пике формы в плей-офф», – сказал Перкинс.

Ранее сообщалось, что «Мэверикс» рекомендовали Дончичу снизить его предпочтительный вес этим летом.

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