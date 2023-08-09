Ожидается, что «Филадельфия» и «Клипперс» возобновят переговоры по Джеймсу Хардену

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Ожидается, что «Филадельфия» и «Клипперс» в это межсезонье возобновят переговоры о возможном обмене звездного защитника Джеймса Хардена (33 года, 196 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно источникам, ни одна из сторон не торопится заключать сделку или менять свою текущую позицию.

Также отмечается, что легкий форвард «Клипперс» Терэнс Мэнн (26 лет, 198 см) является ключом к сделке для обеих сторон.

Контракт Хардена рассчитан до конца сезона-2023/24, за который он получит 35,6 миллиона долларов.

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3 комментария

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МЗ
Блин, Теренс Мэнн такой классный, жаль если отдадут. Но Клипперс его совсем не развивают. Интересны было бы посмотреть на его связку с Тайризом Мэкси.
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everyday4768
Третья команда нужна. Манн или Джордж это не усиление для Филы, но потеря для Клипперс
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