Ожидается, что «Филадельфия» и «Клипперс» возобновят переговоры по Джеймсу Хардену

Ожидается, что « » и «Клипперс» в это межсезонье возобновят переговоры о возможном обмене звездного защитника (33 года, 196 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно источникам, ни одна из сторон не торопится заключать сделку или менять свою текущую позицию.

Также отмечается, что легкий форвард « » Терэнс Мэнн (26 лет, 198 см) является ключом к сделке для обеих сторон.

Контракт Хардена рассчитан до конца сезона-2023/24, за который он получит 35,6 миллиона долларов.

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