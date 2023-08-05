Дуайт Ховард: «Видел в Джеймсе Хардене более молодую версию Кобе Брайанта»
Чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард объяснил свой переход из «Лейкерс» в «Хьюстон» в 2013 году и признался, что жалеет о том решении.
«Я видел в Джеймсе Хардене более молодую версию Кобе Брайанта. Не знаю, почему я так думал. Не хочу обидеть Джеймса, я не имею в виду, что он плохой игрок.
Я считал, что мы с Джеймсом может стать новой версией Кобе и Шака. Он был молодым атакующим защитником, а я – более возрастным центровым, который доминировал. У нас был шанс, мы дошли до финала Западной конференции, но не нашли того взаимопонимания, которое было необходимо.
Если бы я сел и хорошо обдумал решение, не поддаваясь эмоциям, я, вероятно, остался бы в «Лейкерс», – сказал Ховард.
Пятерки на все времена от звезд НБА: кто-то игнорирует Джордана или Леброна, а кто-то впихивает сразу трех центровых