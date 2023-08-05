Дуайт Ховард: «Видел в Джеймсе Хардене более молодую версию Кобе Брайанта»

Чемпион НБА 2020 года объяснил свой переход из «Лейкерс» в « » в 2013 году и признался, что жалеет о том решении.

«Я видел в более молодую версию . Не знаю, почему я так думал. Не хочу обидеть Джеймса, я не имею в виду, что он плохой игрок.

Я считал, что мы с Джеймсом может стать новой версией Кобе и Шака. Он был молодым атакующим защитником, а я – более возрастным центровым, который доминировал. У нас был шанс, мы дошли до финала Западной конференции, но не нашли того взаимопонимания, которое было необходимо.

Если бы я сел и хорошо обдумал решение, не поддаваясь эмоциям, я, вероятно, остался бы в « », – сказал Ховард.

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