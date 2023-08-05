Джефф Тиг объяснил, почему считает Хардена более сильным игроком, чем Уэйд

Бывший игрок НБА Джефф Тиг недавно выразил мнение, что защитник «Филадельфии» превосходит легенду « » .

Тиг пояснил свою позицию.

«Джеймс на пике давал 30+8+11. Уэйд на пике приносил 30+6+5. У Хардена бывали сезоны, когда он в среднем набирал 34, 36 очков, просто вау.

Проблема Хардена только в том, что у него нет перстней. Поэтому его ставят в иерархии на ступень ниже. Но лично для меня это не имеет значения, когда мы говорим о баскетболе, о чьей-то игре. Когда я иду на уличную площадку, то вижу, как ребенок старается подражать Джеймсу Хардену. Я не вижу пацанов, которые играют в стиле Ди-Уэйда», – заявил Тиг.

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