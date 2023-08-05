Джефф Тиг объяснил, почему считает Хардена более сильным игроком, чем Уэйд
Бывший игрок НБА Джефф Тиг недавно выразил мнение, что защитник «Филадельфии» Джеймс Харден превосходит легенду «Майами» Дуэйна Уэйда.
Тиг пояснил свою позицию.
«Джеймс на пике давал 30+8+11. Уэйд на пике приносил 30+6+5. У Хардена бывали сезоны, когда он в среднем набирал 34, 36 очков, просто вау.
Проблема Хардена только в том, что у него нет перстней. Поэтому его ставят в иерархии на ступень ниже. Но лично для меня это не имеет значения, когда мы говорим о баскетболе, о чьей-то игре. Когда я иду на уличную площадку, то вижу, как ребенок старается подражать Джеймсу Хардену. Я не вижу пацанов, которые играют в стиле Ди-Уэйда», – заявил Тиг.
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