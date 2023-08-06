Журналист Майкл Скотто: «Сиксерс» и «Клипперс» продолжают вести диалог по поводу Хардена»

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

По словам журналиста HoopsHype Майкла Скотто, «Филадельфия» и «Клипперс» продолжают вести переговоры по поводу возможного обмена с участием звездного защитника Джеймса Хардена.

«В «Сиксерс» были немного удивлены тем, что Джеймс Харден воспользовался опцией игрока на последний год в контракте.

Харден знал, что он хочет в «Клипперс», и единственным способом попасть туда и получить свои деньги было воспользоваться опцией. Команды продолжают вести диалог.

Что касается Хардена и Дэрила Мори, то они давно не разговаривали, их отношения закончились», – пишет Скотто.

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